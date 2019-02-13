Відсьогодні поїзд Київ – Харків курсує за новим розкладом



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Змінено рухомий склад та категорія поїзда № 720/719 Київ – Харків – Київ

Відсьогодні, з 13 лютого, з технічних причин та для забезпечення перевезення пасажирів змінено рухомий склад та категорія поїзда № 720/719 Київ – Харків – Київ, а також коригується його розклад руху. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

«Поїзд категорії «Регіональний експрес» № 720 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15:40 та прибуватиме до Харкова о 22:19. На шляху прямування поїзд робитиме зупинку на станціях Дарниця (15:58/16:00), Бориспіль (16:16/16:18), Гребінка (17:22/17:24), Лубни (17:51/17:53), Ромодан (18:18/18:20), Миргород (18:39/18:47), Полтава-Київська (19:44/20:15)», - йдеться в повідомленні.

У зворотному напрямку з Харкова поїзд № 719 Харків – Київ відправлятиметься о 08:40 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 15:10 із зупинками на станціях Полтава-Київська (10:46/11:06), Миргород (12:01/12:03), Ромодан (12:23/12:25), Лубни (12:49/12:51), Гребінка (13:20/13:22), Бориспіль (14:31/14:33), Дарниця (14:50/14:52).

Поїзд курсуватиме щоденно, окрім понеділків.

Як повідомлялося, Укрзалізниця скорочує періодичність курсування поїздів до Російської Федерації через падіння попиту.