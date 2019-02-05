Укрзалізниця скоротила кількість поїздів до Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ukrinform.ua

Зменшення рейсів поїздів до Росії пов’язане зі стрімким падінням пасажиропотоку між країнами

Укрзалізниця скорочує періодичність курсування поїздів до Російської Федерації через падіння попиту. Про це повідомляє прес-служба АТ «Укрзалізниця».

«Укрзалізниця зменшує періодичність курсування поїздів до Російської Федерації. Так, з 5 лютого 2019 року поїзди № 24/23 Одеса – Москва – Одеса та № 20/19 Харків – Москва – Харків курсуватимуть через день замість щоденно», - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці пояснили, що зменшення рейсів поїздів до Росії пов’язане зі стрімким падінням пасажиропотоку між країнами. Так, у 2018 році Укрзалізниця перевезла до Росії 772,9 тис. пасажирів, що майже на 20% менше, ніж у 2017 році.

Як свідчить статистика, розповіли в прес-службі компанії, з кінця літа 2018 року пасажири стали значно частіше подорожувати залізничним транспортом до Європейського Союзу. Так, за період із серпня до кінця минулого року Укрзалізниця перевезла пасажирів до ЄС на 10% більше, ніж до РФ. Загалом до ЄС та зворотно з серпня 2018 року до січня 2019 року перевезено 362,9 тис. пасажирів, а до Росії та зворотно – 329,4 тис. пасажирів. Загалом фахівці Укрзалізниці прогнозують і подальшу переорієнтацію закордонного пасажиропотоку на європейський напрямок. Так, до ділових і туристичних центрів Європи Укрзалізниця вже призначила 20 пар поїздів.

У 2018 році вже було скасовані прямі поїзди та причіпні вагони прямуванням до Росії з Івано-франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова. Рухомий склад, який вивільняється, використовується для перевезення на внутрішньодержавних маршрутах.

Нагадаємо, у грудні «Укрзалізниця» скоротила кількість рейсів поїзда до аеропорту «Бориспіль».