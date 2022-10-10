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Обстріл інфраструктури: Галущенко розповів, коли відновлять електропостачання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл інфраструктури: Галущенко розповів, коли відновлять електропостачання
Українців просять з 17:00 до 22:00 не користуватися найбільш енерговитратними приладами
фото ілюстративне

У більшості постраждалих регіонів України світло мало б з’явитись до кінця доби

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання, пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів у понеділок вранці. Про це повідомляє Офіс президента.

«Глава держави заслухав звіт міністра енергетики України Германа Галущенка про шкоду, завдану українській інфраструктурі повітряними атаками РФ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Галущенко поінформував про заходи, яких вживають задля відновлення постачання електроенергії, та терміни виконання ремонтних робіт. У переважній більшості постраждалих регіонів України світло мало б з’явитись до кінця доби.

Щоб знизити навантаження на енергосистему та зменшити потребу в аварійних відключеннях, громадян просять з 17:00 до 22:00 не користуватися найбільш енерговитратними приладами, а саме: електрообігрівачами, бойлерами, електроплитами, мікрохвильовими печами, пральними та посудомийними машинами, електрочайниками, кавоварками, прасками тощо. За необхідності ці прилади краще використовувати в обідню пору.

Зазначається, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій приймає запити від місцевих громад щодо організації живлення важливих об’єктів за допомогою дизель-генераторів. Інфраструктура, що забезпечує роботу мобільного зв’язку, не постраждала. Проте подекуди спостерігалися перебої через відсутність енергопостачання.

«Тож держава має сприяти в забезпеченні мобільних операторів пальним для генераторів, а також, за можливості, надати доступ до станцій Starlink», – додали в Офісі президента.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.

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Теги: росія окупанти війна Україна Владимир Зеленский

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