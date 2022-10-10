Обстріл інфраструктури: Галущенко розповів, коли відновлять електропостачання

Українців просять з 17:00 до 22:00 не користуватися найбільш енерговитратними приладами

У більшості постраждалих регіонів України світло мало б з’явитись до кінця доби

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання, пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів у понеділок вранці. Про це повідомляє Офіс президента.

«Глава держави заслухав звіт міністра енергетики України Германа Галущенка про шкоду, завдану українській інфраструктурі повітряними атаками РФ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Галущенко поінформував про заходи, яких вживають задля відновлення постачання електроенергії, та терміни виконання ремонтних робіт. У переважній більшості постраждалих регіонів України світло мало б з’явитись до кінця доби.

Щоб знизити навантаження на енергосистему та зменшити потребу в аварійних відключеннях, громадян просять з 17:00 до 22:00 не користуватися найбільш енерговитратними приладами, а саме: електрообігрівачами, бойлерами, електроплитами, мікрохвильовими печами, пральними та посудомийними машинами, електрочайниками, кавоварками, прасками тощо. За необхідності ці прилади краще використовувати в обідню пору.

Зазначається, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій приймає запити від місцевих громад щодо організації живлення важливих об’єктів за допомогою дизель-генераторів. Інфраструктура, що забезпечує роботу мобільного зв’язку, не постраждала. Проте подекуди спостерігалися перебої через відсутність енергопостачання.

«Тож держава має сприяти в забезпеченні мобільних операторів пальним для генераторів, а також, за можливості, надати доступ до станцій Starlink», – додали в Офісі президента.

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