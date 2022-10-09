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Міністр енергетики зробив заяву щодо зростання цін на електрику

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Міністр енергетики зробив заяву щодо зростання цін на електрику
Побутові споживачі платять за електроенергію 1,44 грн/кВт-год
фото з відкритих джерел

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів залишаться незмінними

Міністерство енергетики планує продовжити дію спецзобов'язань, термін яких спливає 30 жовтня цього року, із забезпеченням чинних тарифів на електроенергію для населення. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає «Інтерфакс-Україна».

«Для людей нічого не зміниться. Тарифи залишаться незмінними», – зазначив міністр. 

Галущенко додав, що Міненерго опрацьовує певні зміни до моделі покладання спецобов'язків на ринку електроенергії (ПСО), щоб зокрема мати можливість зберегти тарифи. Побутові споживачі платять за електроенергію 1,44 грн/кВт-год за місячного споживання 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-год за обсягів, що перевищують 250 кВт-год.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента попередили, що про перебої зі світлом по всій країні через обстріли окупантів.

Також повідомлялося, що Україна запропонувала постачати до Німеччини свою електроенергію.

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Теги: тарифи електроенергія Герман Галущенко

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