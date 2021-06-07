«Вікімеч». Українські редактори Вікіпедії вперше отримали нагороди (фото)

Минулими вихідними у Києві відбувся Форум українських вікіпедистів

5 червня в Києві під час Форуму українських вікіпедистів відбулося нагородження відзнакою «Вікімеч» імені Олега «Raider» Ковалишина «за внесок у майбутню перемогу України в інформаційній війні». Це перша в Україні не віртуальна нагорода для активістів, які впродовж багатьох років редагують вільну інтернет-енциклопедію Вікіпедію, повідомляють «Вікіновини».

Вручення відзнаки та проведення Форуму ініціював Інститут національного розвитку. До складу журі, яке визначало лауреатів, окрім Миколи Кравченка (директора цього Інституту) входили також Олександр Алфьоров, координатор історико-меморіальної ініціативи «Пам'ять Нації», та Андрій Ромащенко, керівник ветеранського освітнього проєкту «Школа молодих лідерів ім. Аксьона і Хоми» (Школа названа на честь добровольців батальйону «Азов», загиблих в Іловайську влітку 2014 р.).

Ці нагороди вручені лише окремим інформаційним добровольцям. Лауреатами відзнаки «Вікімеч» стали:

Юрій Пероганич, який започаткував Вікі-рух в Україні;

Андрій Бондаренко – ініціатор музичних вікі-проєктів;

Олексій Юрченко – співзасновник Вікімедії в Україні і ветеран російсько-української війни;

Євген Букет, який започаткував міжнародний фотоконкурс «Вікі любить Землю»;

Ігор Туржанський, який започаткував проєкт «Вікі-тижні»;

Віктор Семенюк, адміністратор Української Вікіпедії та організатор численних «Вікіекспедицій»;

Володимир Білецький – найстарший і один з найрезультативніших дописувачів Української Вікіпедії;

Леонід Панасюк – один з найрезультативніших дописувачів Української Вікіпедії, який створив статтю про О. Ковалишина.

Нагорода носить ім’я Олега «Raider» Ковалишина (його вікі-нік збігається зі фронтовим позивним) – вікіпедиста і добровольця батальйону «Донбас», який загинув 23 травня 2014 р. у бою під Карлівкою. Загинув у дуже символічний день – 23.V., в День Героїв. Окрема відзнака буде передана родині загиблого бійця.

Відзнака «Вікімеч» ім. Олега «Raider» Ковалишина (аверс)

Відзнака «Вікімеч» ім. Олега «Raider» Ковалишина (реверс)

Олександр Алфьоров, який знав Олега Ковалишина особисто, розлого розповів про «довікіпедійний» період життя «Raiderа». На початку 2000-х років він був активним учасником руху історичних реконструкторів і намагався пропагувати там українську патріотичну тематику.

Ініціатор Форуму українських вікіпедистів, директор Інституту національного розвитку Микола Кравченко зазначив: «Всі війни нашого часу - гібридні. Чим більш інформаційною стає епоха, тим більш важливою у війні стає невійськова складова. Перемога в головах може наблизити перемогу на фронті швидше, ніж власне бойові дії. Отже, сьогодні диванні війська – це також війська. Прикро, що головнокомандування не надає інформаційному виміру війни належного значення в системі державної безпеки. Інформаційний фронт на державному рівні досі не вважається фронтом. Тут справи набагато гірші, ніж справи на передовій ООС. Втім, цей факт має спонукати нас не до скиглення, а до наступу в інформаційній площині. Україні для перемоги потрібні скоординовані зусилля цілих колективів. Тому, творімо інформаційні добробати! Мобілізацію на інформаційний фронт починаємо з вікіпедистів!».

Форум українських вікіпедистів став першим офлайн-вікі-заходом в Києві від початку пандемії і пройшов з дотриманням всіх карантинних норм. Учасники Форуму висловили сподівання, що Вручення відзнаки «Вікімеч» імені Олега «Raider» Ковалишина «за внесок у майбутню перемогу України в інформаційній війні» та проведення Форуму українських вікіпедистів стане щорічним заходом і в майбутньому до нього долучиться більше зацікавлених осіб та організацій.