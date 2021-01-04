Відвідуваність української Вікіпедії протягом минулого року зросла на 21%

Кількість переглядів дозволило зайняти українській Вікіпедії 17 місце у світі

Українську Вікіпедію протягом 2020 року переглянули 855,1 млн разів, що на 21% більше, ніж у 2019 році (707,5 млн переглядів сторінок). Про це повідомляє українська Вікіпедія.

Зазначається, що кількість переглядів дозволило зайняти українській Вікіпедії 17 місце у світі.

За місяць її відвідали понад 90 мільйонів разів, що на 26% перевищує показник 2019 року.

У 2019 році вона займала 16 місце у світі, тобто минулого року вона пропустила одну країну вперед — нею стала Туреччина. Причина в тому, що турецька Вікіпедія була заборонена 2018 року.

Водночас корейська та чеська Вікіпедія, які ще у 2018 році були попереду української Вікіпедії, відстали від неї ще більше. Також українська Вікіпедія ближче до шведської, яка поки залишається популярнішою за українську.

Українська Вікіпедія сьогодні включає понад мільйон статей, які написані виключно українською мовою, понад 126 тисяч дописувачів, приблизно 3 500 яких дописували у грудні 2020 року. Вже декілька років поспіль українська Вікіпедія демонструє стабільний ріст, тому можна очікувати його продовження у 2021 році.

Як повідомлялося у вересні 2020 року, Українська Вікіпедія піднялась на сходинку вище серед мовних розділів за кількістю статей.