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    Думки вголос

    Сім років тому українські воїни звільнили Красний Лиман від російських найманців

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

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    Сім років тому українські воїни звільнили Красний Лиман від російських найманців

    Дякую кожному українському військовому, який бився за рідну землю тоді і продовжує боронити кожен клаптик української землі

    Рівно 7 років тому наші мужні воїни повернули мир до Красного Лиману, звільнивши його від російських найманців. Це був один із перших запеклих боїв та початок наступальних дій зі звільнення окупованих територій Донбасу.

    А далі – Україна повертала своє. Протягом двох місяців українські війська не тільки героїчно стримували наступ російських сил, а і йшли вперед – звільняли місто за містом, село за селом. Ми здобули тоді першу надзвичайно важливу перемогу – звільнили дві третини окупованого Донбасу. Це стало можливим завдяки моєму наказу про контрнаступ. Наказу, за який проти мене відкрито справу, і яким я пишаюся.

    Реальні можливості українських військ тоді були дуже обмежені. Були переживання чи впораємося, але була і величезна віра у Збройні Сили України. І ця віра незгасима. Армія і досі має найвищий рівень довіри населення з-поміж усіх державних інституцій.

    Дякую кожному українському військовому, який бився за рідну землю тоді і продовжує боронити кожен клаптик української землі зараз. Вічна пам'ять тим, хто загину за Україну. Честь і шана їм!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: АТО Донбас Луганщина армія звільнення
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    Сім років тому українські воїни звільнили Красний Лиман від російських найманців