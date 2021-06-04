  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Злидні і розруха: в мережі показали старі трамваї в окупованому Луганську (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Громадський транспорт в Луганську став схожий на &laquo;зону відчудження&raquo; - Злидні і розруха: в мережі показали старі трамваї в окупованому Луганську (фото)
    Громадський транспорт в Луганську став схожий на «зону відчудження»
    Фото: Дмитро Лобанов/Facebook

    Наслідки «руського міра» на окупованих територіях продовжують вражати

    З приходом Росії на територію України в окупованих областях панує розруха та самотність. Черговий приклад наслідків господарювання Росії показали в мережі, де розмістили фото трамваїв в Луганську. Інформацію виклав Дмитро Лобанов у Facebook.

    «Ось такий вигляд має трамвай сьогодні. З появою «руського міра» цей вид транспорту став більше не потрібен Луганську. Зараз на метал розбивають рейки та контактну мережу. А машини гниють на свіжому повітрі, чекаючи на розпил і танення», – написав Лобанов на своїй сторінці.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Злидні і розруха: в мережі показали старі трамваї в окупованому Луганську (фото)
    Злидні і розруха: в мережі показали старі трамваї в окупованому Луганську (фото)
    Злидні і розруха: в мережі показали старі трамваї в окупованому Луганську (фото)

    Обурений чоловік додав: «Трамваї більше не потрібні в новому Середньовіччі. Дякую, Росія!»

    Додамо, що відтепер 4 червня в Україні будуть вшановувати на державному рівні в Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії – пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

    Читайте також:

    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Злидні і розруха: в мережі показали старі трамваї в окупованому Луганську (фото)