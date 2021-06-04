Злидні і розруха: в мережі показали старі трамваї в окупованому Луганську (фото)

Громадський транспорт в Луганську став схожий на «зону відчудження»

Наслідки «руського міра» на окупованих територіях продовжують вражати

З приходом Росії на територію України в окупованих областях панує розруха та самотність. Черговий приклад наслідків господарювання Росії показали в мережі, де розмістили фото трамваїв в Луганську. Інформацію виклав Дмитро Лобанов у Facebook.

«Ось такий вигляд має трамвай сьогодні. З появою «руського міра» цей вид транспорту став більше не потрібен Луганську. Зараз на метал розбивають рейки та контактну мережу. А машини гниють на свіжому повітрі, чекаючи на розпил і танення», – написав Лобанов на своїй сторінці.

Обурений чоловік додав: «Трамваї більше не потрібні в новому Середньовіччі. Дякую, Росія!»

Додамо, що відтепер 4 червня в Україні будуть вшановувати на державному рівні в Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії – пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

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