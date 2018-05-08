Викрадення та побиття чоловіка під Києвом: поліція повідомила жахливі подробиці

Події розгорталися, як у голлівудському блокбастері

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції затримали двох чоловіків, які причетні до викрадення та пограбування чоловіка у місті Вишневе. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. «У місті Вишневе, близько 3-ї години ночі, чоловік у кав'ярні познайомився з дівчиною. Коли між ними стався конфлікт,



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Події розгорталися, як у голлівудському блокбастері

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції затримали двох чоловіків, які причетні до викрадення та пограбування чоловіка у місті Вишневе. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«У місті Вишневе, близько 3-ї години ночі, чоловік у кав'ярні познайомився з дівчиною. Коли між ними стався конфлікт, який переріс у бійку, події стали розгортатися, як у голлівудському блокбастері. Дівчину швидко прийшли захистити її товариші - кривдника погрузили у багажник автівки і вивезли на територію промзони міста», - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, там розлючена панянка дала волю своїм знущанням. Рукояткою травматичної зброї наносила удари чоловіку по голові, змусила його роздягнутися. Це все фільмували на мобільний телефон. Досхочу розважились і залишили там бідолаху.

Потерпілий, а ним виявився 28-річний місцевий житель, сам звернувся до поліції і повідомив про те, що з ним сталося. Також він повідомив, що ці невідомі забрали у нього сумку з грошима та надав прикмети нападників.

«Наразі працівники Києво-Святошинського відділу поліції затримали двох чоловіків, які причетні до викрадення та пограбування. Ними виявилися 25-річні жителі Вишневого. У них вилучено мобільний телефон з відзнятим відеодоказом, травматичну зброю. Також вилучено автівку «Шевроле», в якій перевозили викраденого чоловіка і де залишились його речі», - інформують у поліції.

Судом молодикам обрано міру запобіжного заходу - домашній арешт. Зловмисникам оголошено підозру за ч.2 ст.186 (грабіж) та за ч.1 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають поліцейські заходи щодо затримання ще одної дійової особи - молодої дівчини.

Нагадаємо, 7 травня повідомлялося, що прокуратурою Київської області повідомлено про підозру двом молодикам, які в багажному відділенні вивезли потерпілого на територію молокозаводу, побили та пограбували останнього за залицяння до їхньої подруги