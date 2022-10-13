«Вистояти – це не впасти». Кличко анонсував нову книжку своїх афоризмів

Володимир та Віталій Клички надягнули футболки з мостом, який вистояв після влучання ракети

Брати Клички надягнули футболки з мостом, який вистояв під час ракетної атаки Росії 10 жовтня

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що планує випустити нову книгу своїх висловів. Про це він написав у Facebook.

Віталій Кличко оприлюднив фото, на якому він та його брат Володимир позують у футболках з зображенням пішохідно-велосипедному мосту. Як відомо, міст зумів вистояти після влучання російської ракети 10 жовтня.

«Вистояти – це не впасти! Готую вислови в наступну книжку», – написав столичний мер.

Зазначимо, що у 2020 році міський голова Києва Віталій Кличко уже видав книгу зі своїми смішними цитатами. Книжка маленького розміру і вийшла невеликим тиражем.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 10 жовтня, Україна і столиця, зокрема, зазнали масованих ракетних атак. У Києві дісталося кільком районам міста, об'єктам критичної інфраструктури та енергетики. Крім цього, вибух стався прямо біля пішохідного мосту, відомого як «міст Кличка».

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що міст буде відновлено протягом декількох тижнів.