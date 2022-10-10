Кличко показав, який вигляд має пішохідний міст після ракетної атаки (відео)

Міст серйозно не постраждав

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений внаслідок рашистської атаки пішохідний міст.

«Наш пішохідний міст загоїть рани. Провідав його», – йдеться в повідомленні.

Під мостом утворилась воронка, проте сам пішохідний міст серйозно не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.