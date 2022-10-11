Кличко розповів, коли відновлять пошкоджений пішохідний міст у Києві (фото)

Невдовзі оновлений міст знову буде радувати киян і гостей столиці

На виготовлення скла для пішохідного мосту у Києві потрібно до трьох тижнів

Сьогодні на пішохідно-велосипедному мосту у Києві фахівці демонтували пошкоджені вибухом російської ракети елементи скла. А спеціалісти «Київміськсвітла» обстежили стан підсвітки перил. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Освітлення відремонтують. Скло замовляємо. На його виготовлення потрібно до трьох тижнів. І вже невдовзі наш оновлений міст знову буде радувати киян і гостей столиці», – йдеться в повідомленні.

Кличко зазначив, що міст тепер не тільки один з туристичних символів Києва, а й символ незламності й стійкості України.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 10 жовтня, Україна і столиця, зокрема, зазнали масованих ракетних атак. У Києві дісталося кільком районам міста, об'єктам критичної інфраструктури та енергетики. Крім цього, вибух стався прямо біля пішохідного мосту, відомого як «міст Кличка».