Вакарчук заспівав на «мосту Кличка», по якому вгатили окупанти (відео)

Святослав Вакарчук записав відео на київському мосту після рашистської атаки

Вакарчук виконав на мосту пісню «Місто Марії»

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук записав відео з «мосту Кличка» в Києві. Зокрема, він заспівав «Місто Марії» – пісню, яка присвячена Маріуполю

Цю пісню Вакарчук обрав невипадково. Кажуть, конструкція мосту зроблена саме зі сталі з «Азовсталі», і міст вистояв після ракетного удару 10 жовтня.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 10 жовтня, Україна і столиця, зокрема, зазнали масованих ракетних атак. У Києві дісталося кільком районам міста, об'єктам критичної інфраструктури та енергетики. Крім цього, вибух стався прямо біля пішохідного мосту, відомого як «міст Кличка».

Момент удару зняли камери відеоспостереження. Вибух стався біля пішохідно-велосипедного мосту. Як видно з відео, вибух був серйозний, проте сам пішохідний міст серйозно не постраждав. На момент удару на мості була мінімум одна людина.

Згодом мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений внаслідок рашистської атаки пішохідний міст.