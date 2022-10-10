Київський міст встояв, в Кримський – ні: мережа жартує про ранковий обстріл столиці

Кияни пишуть, що раз скляний шляхопровід не боїться рашистів, то що вже говорити про все місто

Вранці в понеділок, 10 жовтня, Україну і столиця зокрема, зазнали масованих ракетних атак. У Києві дісталося кільком районам міста, об'єктам критичної інфраструктури та енергетики. Крім цього, вибух стався прямо біля пішохідного мосту, також відомого як «міст Кличка».

Момент удару зняли камери відеоспостереження. Вибух стався біля пішохідно-велосипедного мосту. Як видно з відео, вибух був серйозний, проте сам пішохідний міст серйозно не постраждав. На момент удару на мості була мінімум одна людина.

Тендітний на вигляд скляний шляхопровід після атаки рашистів вистояв. Тож користувачі мережі взялися жартувати, мовляв, окупанти хотіли знищити міст як помсту за Кримський. Однак столичний шляхопровід виявився міцнішим.

«Ну якщо скляний міст встояв, то вистоїть і Київ!», – пишуть в мережі.

«Скляний міст вистояв, на відміну від Кримського», – додають користувачі.

Згодом фотограф Ян Доброносов показав фото наслідків прильоту по мосту.

7 фото На весь екран













Варто зауважити, що цей пішохідний міст поєднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Міст у народі називають «мостом Кличка».

Сьогодні 10 жовтня, близько 11.30 на Київщині сталися прильоти в трьох районах області. Ударів завдано по критичній та цивільній інфраструктурі. Є постраждалі – люди перебувають під завалами.

Нагадаємо, про точну кількість постраждалих та загиблих внаслідок масованих ударів по Києву вранці 10 жовтня говорити рано, однак уже відомо про понад 30 постраждалих.

Також мер Києва Віталій Кличко 10 жовтня звернувся до мешканців столиці із проханням перебувати в укриттях та не їхати в місто. Є загроза нових ударів по Києву.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі. Відомо, що ударів зазнала енергомережа та критична інфраструктура столиці.

Сьогодні від ранку рашисти масовано обстрілюють українські міста. Зранку росіяни випустили по території України вже 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони.