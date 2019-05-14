Військові ліцеїсти отримали право безкоштовного проїзду у транспорті Києва



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Кадети зможуть безкоштовно їздити у столичному метрополітені і громадському транспорті

У вівторок, 14 травня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати внесли зміни до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки.

Наразі цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» покриває витрати на проїзд вихованців закладів загальної середньої освіти. Але така система не враховує учнів військових ліцеїв. Місто виправило цю прогалину, аби гарантувати кадетам безкоштовний проїзд на підставі посвідчення ліцеїста військового ліцею. Адже ліцеї – це теж заклади середньої освіти зі спеціальним статусом. Відтак, вихованці військових ліцеїв матимуть право безкоштовного проїзду в метрополітені та громадському транспорті. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«Рішення надзвичайно важливе, адже у період розбудови Збройних сил нашої Батьківщини ми всіляко маємо підтримувати майбутніх офіцерів. Кадети – будують нові українські традиції, формують нове сприйняття української армії. Їхнє завдання - робити нашу країну стійкою, міцною, непохитною. А наше – всіляко у цьому сприяти. Повноваження міста невеликі, але в наших силах забезпечити для військових ліцеїстів безкоштовний проїзд, що ми й зробили», - зазначив автор рішення, заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Рішення підтримали 77 депутатів Київради.

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, продовжилося засідання Київради, розпочате ще два місяці тому - 14 березня.