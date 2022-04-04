Кличко пояснив, чому киянам поки не варто повертатися до столиці

Кличко: «Ми не виключаємо ракетних обстрілів столиці»

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до киян, які виїхали з міста, із проханням поки що не повертатися. Про це Кличко сказав під час всеукраїнського телемарафону.

Кличко попросив киян, які виїхали з Києва, не повертатися до міста хоча б до кінця цього тижня. «По-перше, в Київській області зараз діє цілодобово комендантська година. По-друге, в області й передмістях Києва є мінування російськими окупантами та багато снарядів, які не розірвалися. По-третє, незважаючи на те, що наша ППО працює досить ефективно, ми не виключаємо ракетних обстрілів столиці. Також пересування містом ускладнене великою кількістю блокпостів. Тож прохання – відтермінувати до кінця тижня ваше повернення до Києва», – звернувся Кличко.

Він зауважив, що таке прохання продиктоване виключно турботою про безпеку киян, та пообіцяв повідомити, коли можна буде повертатися до столиці.

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