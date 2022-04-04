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    Кличко пояснив, чому киянам поки не варто повертатися до столиці

    Мер Кличко попереджає, що в Києві досі небезпечно - Кличко пояснив, чому киянам поки не варто повертатися до столиці
    Мер Кличко попереджає, що в Києві досі небезпечно
    фото з відкритих джерел

    Кличко: «Ми не виключаємо ракетних обстрілів столиці»

    Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до киян, які виїхали з міста, із проханням поки що не повертатися. Про це Кличко сказав під час всеукраїнського телемарафону.

    Кличко попросив киян, які виїхали з Києва, не повертатися до міста хоча б до кінця цього тижня. «По-перше, в Київській області зараз діє цілодобово комендантська година. По-друге, в області й передмістях Києва є мінування російськими окупантами та багато снарядів, які не розірвалися. По-третє, незважаючи на те, що наша ППО працює досить ефективно, ми не виключаємо ракетних обстрілів столиці. Також пересування містом ускладнене великою кількістю блокпостів. Тож прохання – відтермінувати до кінця тижня ваше повернення до Києва», – звернувся Кличко.

    Він зауважив, що таке прохання продиктоване виключно турботою про безпеку киян, та пообіцяв повідомити, коли можна буде повертатися до столиці.

    Як повідомлялося, найгірша ситуація щодо масових убивст, вчинених російськими військовими в Київській області – у Бородянці. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова

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    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Кличко пояснив, чому киянам поки не варто повертатися до столиці