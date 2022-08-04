Влада Гостомеля порахувала збитки, завдані окупантами: сума шокує (фото)

Місто нарахувало втрат на 9,5 млрд грн

Гостомель – місто, яке зазнало численних руйнацій під час бойових дій на Київщині. Воно постраждало майже на 40%. Оцінка сукупних збитків становить 9,5 млрд грн. Про це повідомляє Rebuildua.

Так, різного ступеня пошкодження зазнали 4 553 будівель із 11 874 наявних, повністю зруйновано 546 будівель. Руйнації в Гостомелі можна оцінювати навіть вулицями: так, Лугова постраждала на 95%, а Чумацький шлях та Свято-Покровська – на 68% та 51% відповідно.

Суттєвої шкоди в місті зазнав житловий фонд: 1 834 приватних будинки та таунхауси, а також 111 багатоповерхівок. Загальна площа руйнувань житла складає понад 865 тис кв.м, а сума збитків перевищує 3 млрд грн.

6 фото На весь екран











Значних руйнувань завдано промисловій та соціальній інфраструктурі міста. Пошкодження котелень та енергетичних підстанцій мали колосальні наслідки для рівня життя, а руйнування адмінбудівель вплинули на ритм життя людей та місцеві бюджети.

За даними ЗМІ, збитки аеропорту «Антонов» у Гостомелі оцінюють у $1 млрд. Сума включає в себе знищені літаки, зокрема «Мрію», посадкові полоси, льотно-випробувальну базу. Ймовірно, відновити аеропорт буде значно складніше, ніж побудувати новий.

Місто Гостомель на Київщині обстрілювали та бомбили з повітря, а в аеропорту «Антонов» намагався висадитись ворожий десант. За місто точилися важкі бої, а звільнити населений пункт від окупантів вдалося 2 квітня.

Не дивлячись на колосальні збитки та руйнування, у Гостомелі триває життя. За даними Центру Розвитку Інновацій, від початку повномасштабної війни у місті зареєстрували бізнес понад 20 нових підприємців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки літаків у Гостомелі знищили окупанти.