Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)

Керівник української та естонської армій Валерій Залужний та Мартін Герем (праворуч, на передньому плані) зустрілися у Києві

До України прибула делегація Сил оборони Естонської Республіки

Очільник естонських збройних сил Мартін Герем зустрівся із своїм українським колегою, Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Українська сторона поінформувала естонських військових про злочини рашистських військових, втрати окупаційних сил у війні проти України та дислокацію російських військ на окупованих українських територіях.

Українські та естонські офіцери обговорили тенденції розвитку воєнно-стратегічної обстановки в Східній Європі та Чорноморсько-Азовському регіоні.

Делегація Сил оборони Естонії відвідала місця злочинів рашистів у Київській області. Зокрема, вони побували у Бородянці та Гостомелі, а також побачили місця запеклих боїв біля селища Мощун.

Мартін Герем назвав боротьбу України із російськими загарбниками прикладом і неоціненним досвідом для країн-членів НАТО.

Нагадаємо, що саме в Естонії Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» купили 350 безпілотників, які будуть передані підрозділам Збройних сил України.