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  4. Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
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    Політика

    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)

    Керівник української та естонської армій Валерій Залужний та Мартін Герем (праворуч, на передньому плані) зустрілися у Києві - Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
    Керівник української та естонської армій Валерій Залужний та Мартін Герем (праворуч, на передньому плані) зустрілися у Києві
    фото: Facebook Генштабу України

    До України прибула делегація Сил оборони Естонської Республіки

    Очільник естонських збройних сил Мартін Герем зустрівся із своїм українським колегою, Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

    Українська сторона поінформувала естонських військових про злочини рашистських військових, втрати окупаційних сил у війні проти України та дислокацію російських військ на окупованих українських територіях.

    Українські та естонські офіцери обговорили тенденції розвитку воєнно-стратегічної обстановки в Східній Європі та Чорноморсько-Азовському регіоні.

    Делегація Сил оборони Естонії відвідала місця злочинів рашистів у Київській області. Зокрема, вони побували у Бородянці та Гостомелі, а також побачили місця запеклих боїв біля селища Мощун.

    Мартін Герем назвав боротьбу України із російськими загарбниками прикладом і неоціненним досвідом для країн-членів НАТО.

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    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)
    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)

    Нагадаємо, що саме в Естонії Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» купили 350 безпілотників, які будуть передані підрозділам Збройних сил України.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Естонія Київщина Україна окупація #stoprussia Валерій Залужний
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    Керівник естонської армії відвідав Гостомель і Бородянку (фото)