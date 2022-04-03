Стало відомо, скільки літаків у Гостомелі знищили окупанти (фото)

Попереду багато роботи з відбудови та відновлення інфраструктури аеропорту

Зруйновано також диспетчерську вежу та адмінбудівлю

Збройні сили України звільнили від російських окупантів Гостомель, в якому розташований аеропорт «Київ-Антонов-2». Тут проводяться випробувальні польоти, він також є місцем базування літаків «Авіаліній Антонова».

Як повідомили на підприємстві, після перебування «російського миру», на жаль, аеропорт не впізнати. Знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225, диспетчерську вежу та адмінбудівлю. Пошкоджено літаки Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D та Ан-124-100-150, ангари.

«Тож попереду багато роботи з відбудови та відновлення інфраструктури аеропорту та флоту державного підприємства «Антонов», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, уся Київська область станом на вечір 2 квітня звільнена від російських окупантів.

У четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

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