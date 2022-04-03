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    Події в Україні

    Стало відомо, скільки літаків у Гостомелі знищили окупанти (фото)

    Попереду багато роботи з відбудови та відновлення інфраструктури аеропорту - Стало відомо, скільки літаків у Гостомелі знищили окупанти (фото)
    Попереду багато роботи з відбудови та відновлення інфраструктури аеропорту
    фото з відкритих джерел

    Зруйновано також диспетчерську вежу та адмінбудівлю

    Збройні сили України звільнили від російських окупантів Гостомель, в якому розташований аеропорт «Київ-Антонов-2». Тут проводяться випробувальні польоти, він також є місцем базування літаків «Авіаліній Антонова».

    Як повідомили на підприємстві, після перебування «російського миру», на жаль, аеропорт не впізнати. Знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225, диспетчерську вежу та адмінбудівлю. Пошкоджено літаки Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D та Ан-124-100-150, ангари.

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    Стало відомо, скільки літаків у Гостомелі знищили окупанти (фото)
    Стало відомо, скільки літаків у Гостомелі знищили окупанти (фото)
    Стало відомо, скільки літаків у Гостомелі знищили окупанти (фото)
    Стало відомо, скільки літаків у Гостомелі знищили окупанти (фото)
    Стало відомо, скільки літаків у Гостомелі знищили окупанти (фото)
    Стало відомо, скільки літаків у Гостомелі знищили окупанти (фото)

    «Тож попереду багато роботи з відбудови та відновлення інфраструктури аеропорту та флоту державного підприємства «Антонов», – ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, уся Київська область станом на вечір 2 квітня звільнена від російських окупантів.

    У четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

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    Теги: росія окупанти війна Антонов аеропорт Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, скільки літаків у Гостомелі знищили окупанти (фото)