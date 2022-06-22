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    Новини

    Влада Києва опублікувала перелік небезпечних парків

    У деяких парках гуляти небезпечно - Влада Києва опублікувала перелік небезпечних парків
    У деяких парках гуляти небезпечно
    фото: kyivmaps.com

    У Києві досі є парки та сквери, куди поки що ходити небезпечно

    У Києві все ще залишаються парки та сквери, куди поки що ходити небезпечно. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

    Перелік небезпечних парків і скверів у Києві:

    • частина парку «Лиса гора»,
    • частина парку «Кіото»,
    • парк борців за свободу і незалежність,
    • парк «Деснянський»,
    • парк «Муромець»,
    • частина парку на острові Труханів,
    • частина парку «Пуща-Водиця»,
    • частина Маріїнського парку.

    Чиновник підкреслив, що перед входом на небезпечну територію – парк, сквер або лісосмугу – є попереджувальні знаки, де вказано, що прохід туди заборонений.

    Нагадаємо, влада Києва перекриє рух Південним мостом.

    Як повідомлялося, у Києві від 20 червня, відновлено автомобільний рух по мосту Метро та Патона. Також відновлена робота громадського транспорту, який проходить через міст Патона.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Влада Києва опублікувала перелік небезпечних парків