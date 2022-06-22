Влада Києва опублікувала перелік небезпечних парків
У Києві досі є парки та сквери, куди поки що ходити небезпечно
У Києві все ще залишаються парки та сквери, куди поки що ходити небезпечно. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Перелік небезпечних парків і скверів у Києві:
- частина парку «Лиса гора»,
- частина парку «Кіото»,
- парк борців за свободу і незалежність,
- парк «Деснянський»,
- парк «Муромець»,
- частина парку на острові Труханів,
- частина парку «Пуща-Водиця»,
- частина Маріїнського парку.
Чиновник підкреслив, що перед входом на небезпечну територію – парк, сквер або лісосмугу – є попереджувальні знаки, де вказано, що прохід туди заборонений.
Нагадаємо, влада Києва перекриє рух Південним мостом.
Як повідомлялося, у Києві від 20 червня, відновлено автомобільний рух по мосту Метро та Патона. Також відновлена робота громадського транспорту, який проходить через міст Патона.