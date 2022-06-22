Влада Києва опублікувала перелік небезпечних парків

У Києві досі є парки та сквери, куди поки що ходити небезпечно

У Києві все ще залишаються парки та сквери, куди поки що ходити небезпечно. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Перелік небезпечних парків і скверів у Києві:

частина парку «Лиса гора»,

частина парку «Кіото»,

парк борців за свободу і незалежність,

парк «Деснянський»,

парк «Муромець»,

частина парку на острові Труханів,

частина парку «Пуща-Водиця»,

частина Маріїнського парку.

Чиновник підкреслив, що перед входом на небезпечну територію – парк, сквер або лісосмугу – є попереджувальні знаки, де вказано, що прохід туди заборонений.

Нагадаємо, влада Києва перекриє рух Південним мостом.

Як повідомлялося, у Києві від 20 червня, відновлено автомобільний рух по мосту Метро та Патона. Також відновлена робота громадського транспорту, який проходить через міст Патона.