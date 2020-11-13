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    Вночі на Печерську згорів автомобіль

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    Рятувальники оперативно ліквідували загорання автівки - Вночі на Печерську згорів автомобіль
    Рятувальники оперативно ліквідували загорання автівки
    Фото: ДСНС

    Загорання сталося в автомобілі, припаркованому на узбіччі дороги

    У ніч на п’ятницю, 13 листопада, сталося загорання автомобіля на бульварі Лесі Українки, 28-А у Печерському районі столиці.

    Інформація про пожежу надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:31.

    На місці рятувальники встановили, що на узбіччі дороги горить припаркований автомобіль ЗАЗ-1103 «Славута», інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Вже о 02:43 займання було ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на 12 листопада у Києві горіли чотири автомобілі.

    10 листопада на світанку у дворі 16-поверхового житлового будинку на проспекті Маяковського, 93-А горіли три автомобілі.

    9 листопада сталося загорання автомобіля Renault Master на вул. Тростянецькій, 6-Д у Дарницькому районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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