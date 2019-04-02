За добу на Київщині вигоріло 111 га трави



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Найбільше загорань виникло у Ставищенському, Володарському, Броварському та Києво-Святошинському районах

Протягом останньої доби рятувальники Київщини ліквідували 101 загорання трав'яного настилу на загальній площі 111,31 га. Про це повідомляє прес-служба Головне управління ДСНС у Київській області.

Так, 1 квітня о 21: 33 до оперативно-диспетчерської служби Володарського району надійшло повідомлення про загорання в с. Біліївка. На місце виклику було направлено черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Володарка. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що вогнем охоплено трав'яний настил на площі 1 га. Пожежу локалізовано о 22:37 та повністю ліквідовано о 23:25. Причина пожежі встановлюється.

Найбільше загорань виникло у Ставищенському, Володарському, Броварському та Києво-Святошинському районах.

«Основна причина більшості загорянь - людська недбалість. Така, на перший погляд, дрібниця, як залишені без нагляду багаття, кинуті сірники і недопалки часто призводять до пожеж величезних масштабів. Традиційно навесні люди починають виїжджати на природу, а так само на свої дачі і городні ділянки. Після вдалого пікніка, прибирання трави і сміття більшість громадян спалюють відходи прямо на місці, що часто призводить до нещасних випадків», - зазначили рятувальники.