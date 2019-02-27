Вночі вогнеборці тричі ліквідовували пожежі в автомобілях



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В усіх трьох випадках ніхто не постраждав

В ніч на 27 лютого до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві тричі надходити тривожні виклики з приводу пожеж в автомобілях.

Перший виклик надійшов 26 лютого о 21:58 про те, що на проїжджій частині дороги на перетині вулиць Януша Корчака та Естонської, що у Шевченківському районі столиці, виникла пожежа в автомобілі Toyota Auris. Про це повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

До місця виклику було негайно направлено вогнеборців 9-Державної пожежно-рятувальної частини. О 22:10 займання було ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено панель приладів, обшивку салону та лакофарбове покриття автомобіля.

«Наступний виклик до рятувальників надійшов 27 лютого о 00:29. У повідомленні йшлося про те, що у дворі 4-поверхового житлового будинку, на просп. Науки, 42/1К13, що у Голосіївському районі столиці, в припаркованому автомобілі Audi A6 виникла пожежа. На місце події було направлено бійців 8-Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, загоряння виникло в моторному відсіку. О 00:44 загоряння рятувальники ліквідували. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття автомобіля», - йдеться в повідомленні ДСНС.

Останній виклик стосовно пожежі в автомобілі надійшов о 03:28. «За інформацією: у дворі 9-поверхового житлового будинку на вул. Карпинського, 5, що у Солом'янському районі столиці, в автомобілі Volkswagen Passat виникла пожежа. На місце події було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 18-ї ДПРЧ. Вже о 03:50 займання було ліквідовано», - інформують вогнеборці.

В усіх трьох випадках ніхто не постраждав.

Причини виникнення пожеж з’ясовуються.