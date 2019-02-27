У дворі будинку в Києві згорів Volkswagen невідомого власника (фото)



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Двигун і передня частина Volkswagen повністю знищені вогнем Фото: Інформатор

Рятувальникам довелося відбуксирувати «Волгу», яка стояла поруч

У середу, 27 лютого, в Солом'янському районі столиці загорівся автомобіль. У дворі будинків по вулиці Академіка Карпинського полум'я охопило Volkswagen. Легковик стояв поруч з вікнами житлового будинку і в оточенні інших автомобілів. На місце виїхало дві одиниці пожежної техніки.

Займання сталося близько 3:45. Про це повідомляє Інформатор.

Осередок пожежі знаходився під капотом автомобіля. Двигун і передня частина Volkswagen повністю знищені вогнем.

Під час того, як полум'я вирувало, поруч стояла «Волга». Рятувальникам довелося відбуксирувати легковик на безпечну відстань, щоб не допустити поширення вогню на другий автомобіль.

Власників згорілого Volkswagen і врятованої «Волги» встановлюють, під час події нікого з них помічено не було.

Також на місце прибув пожежний інспектор, який встановить, чи трапилося загоряння довільно або ж це був підпал.

Як повідомлялося, 25 лютого сталася пожежа на СТО на вул. Генерала Карбишева.