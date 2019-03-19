Водій маршрутки у Києві виламав двері, щоб випустити пасажирів (відео)



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Водій «поремонтував» двері автобуса Фото: скріншот відео

На маршрути у Києві виходять автобуси у жахливому технічному стані

У Києві стався інцидент з автобусом на маршруті №155 (станція метро «Почайна» - Кільцева дорога).

Як видно з відео, яке потрапило у соцмережу, водію маршрутки довелося виламати несправні двері, щоб випустити пасажирів на зупинці громадського транспорту.

«Ось так водій 155 маршрутки ремонтує двері. Напевно треба ще ціни підняти», - йдеться в коментарі під відео.

Як повідомлялося, 9 березня у місті Бориспіль виїхав на маршрут автобус без заднього вікна.

28 лютого в Києві на перетині вулиць Льва Толстого і Володимирської маршрутне таксі врізалося у легковий автомобіль Lexus RX300

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