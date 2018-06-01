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    Водій поліцейської автівки про ДТП у Києві: ми нікого не супроводжували

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    <p>Поліція документує ДТП &nbsp;за участі поліцейського авто&nbsp;</p> - Водій поліцейської автівки про ДТП у Києві: ми нікого не супроводжували
    Фото: Громадське

    Поліція документує ДТП  за участі поліцейського авто 

    Поліцейські стверджують, що їхали на швидкості, допустимій у місті

    Водій поліцейського автомобіля, який збив у Києві дитину на велосипеді, заявив, що вони їхали з колегою по роботі та нікого не супроводжували.

    Про це повідомляє «Громадське».

    За словами водія Андрія, вони працюють у батальйоні супроводження Головного управління Національної поліції міста Києва. Водій, який працює у поліції вже 15 років, перебуває у шоковому стані після аварії, додає видання.

     «Там гараж стоїть перед пішохідним переходом, нічого не було видно. Цей хлопець порушив - він їхав дуже швидко на велосипеді, а не переходив, я сподіваюсь, шо з ним все добре», - сказав водій.

    За його словами, у машині не було ані проблискових маячків, ані сирен. Поліцейські спростували інформацію свідків, які заявили, що машина нібито їхала з сиреною.

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    «Він (хлопець на велосипеді - ред.) був у навушниках, не бачив, ми його теж не бачили. Він вилетів одразу, ми стукнули його велосипед, і він виходить впав на капот, і його відкинуло потім від капот. Я одразу до нього підбіг, дав води, почав надавати медичну допомогу і одразу ми викликали швидку», - розповів обставини ДТП напарник водія.

    Поліцейські стверджують, що їхали на швидкості, допустимій у місті.

    Лікар у відділенні медоглядів не повідомив результатів аналізів, пославшись на лікарську таємницю.

    Нагадаємо, ввечері 31 травня ЗМІ повідомляли, що у Києві на нерегульованому пішохідному переході передове авто із супроводу президента Петра Порошенка збило 13-річного велосипедиста на переході.

    Натомість у прес-службі Адміністрації президента заперечили інформацію про те, що машина, яка збила велосипедиста, є частиною кортежу Порошенка.

    Згодом у поліції визнали, що 13-річного велосипедиста у Києві збило авто, яке було на спецзавданні.

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