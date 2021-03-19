Стрілянина у столичному Гідропарку: є поранені (відео)

Під час конфлікту чоловік вирішив кілька разів вистрелити з пістолета

На місце події одразу приїхала слідчо-оперативна група, яка затримала зловмисника

19 березня у Києві на Гідропарку відбулася бійка і стрілянина.

Про це інформує Громадська організація «Автопатруль Майдан».

Інцидент стався у Дніпровському районі столиці в Гідропарку. Під час конфлікту чоловік вирішив кілька разів вистрелити з пістолета. На місце події одразу приїхала слідчо-оперативна група, яка затримала зловмисника. Унаслідок конфлікту є поранені., поліція з’ясовує обставини інциденту.

Нагадаємо, у столиці дівчина влаштувала стрілянину на вулиці, позуючи для відео. Коментатори, що переглянули відеоролик сперечаються з якого саме пістолета стріляли: травматичного, травматичного чи стартового.