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    Стрілянина у столичному Гідропарку: є поранені (відео)

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    Під час конфлікту чоловік вирішив кілька разів вистрелити з пістолета - Стрілянина у столичному Гідропарку: є поранені (відео)
    Під час конфлікту чоловік вирішив кілька разів вистрелити з пістолета
    фото: УНН

    На місце події одразу приїхала слідчо-оперативна група, яка затримала зловмисника

    19 березня у Києві на Гідропарку відбулася бійка і стрілянина.

    Про це інформує Громадська організація «Автопатруль Майдан».

    Інцидент стався у Дніпровському районі столиці в Гідропарку. Під час конфлікту чоловік вирішив кілька разів вистрелити з пістолета. На місце події одразу приїхала слідчо-оперативна група, яка затримала зловмисника. Унаслідок конфлікту є поранені., поліція з’ясовує обставини інциденту.

    Нагадаємо, у столиці дівчина влаштувала стрілянину на вулиці, позуючи для відео. Коментатори, що переглянули відеоролик сперечаються з якого саме пістолета стріляли: травматичного, травматичного чи стартового.

    Теги: поліція чоловік стрілянина
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