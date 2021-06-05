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    В зоні ООС провели підводне розмінування

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    Водолази-сапери виявляли на дні озера вибухонебезпечні предмети - В зоні ООС провели підводне розмінування
    Водолази-сапери виявляли на дні озера вибухонебезпечні предмети
    Фото: Пресслужба ОС

    Рятувальники звільнили від небезпечних предметів озеро у Слов'янську

    За наказом Командувача ООС підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій зі складу Об’єднаних сил обстежили дно озера Шовковичне у Слов’янську. Фахівці ДСНС здійснюють пошук, транспортування і знешкодження вибухонебезпечних предметів, повідомляє пресслужба ООС.

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    «Водолази-сапери нашого відділення вже виявляли на дні цього озера вибухонебезпечні предмети, – розповів начальник відділення з підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Донецькій області старший лейтенант служби цивільного захисту Владислав Калашнік, – зараз ми продовжуємо обстежувати наступні ділянки. Робимо це для того, аби місцеві мешканці могли жити, працювати й відпочивати у безпечному місті»

    Крім того, за минулий тиждень підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних сил обстежили близько 30 гектарів території, вилучили та знешкодили 789 вибухонебезпечних предметів.

    У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на територіях контрольних пунктів в’їзду-виїзду, рятувальники надали допомогу 107 особам, у тому числі домедичну та психологічну.

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    Силами ДСНС продовжуються відновлювальні роботи житлових будинків. Протягом тижня за 55 адресами роботи завершені.

    Як повідомлялося раніше Українська делегація в ТКГ запропонувала план розмінування критичної інфраструктури Донбасу. Більшість з таких об’єктів знаходиться саме на ділянках, які попередньо заплановані для розмінування на виконання відповідних рішень лідерів Н4 за підсумками Паризького саміту у грудні 2019 року.

    Теги: ДСНС Слов’янськ розмінування рятувальники Операція Об’єднаних сил
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    В зоні ООС провели підводне розмінування