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    У ліфтовій шахті будинку в Києві загинув чоловік

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    Рятувальники дістали тіло загиблого з ліфтової шахти - У ліфтовій шахті будинку в Києві загинув чоловік
    Рятувальники дістали тіло загиблого з ліфтової шахти
    Фото: ДСНС

    Трагедія сталася під час ремонтних робіт

    Сьогодні, 9 червня, у будинку на вул. Декабристів, 10А у Дарницькому районі столиці у ліфтовій шахті загинув чоловік. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про трагедію надійшла до рятувальної служби о 15:23.

    На місце події було направлено рятувальників 24 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Як виявилося, на рівні першого поверху у ліфтовій шахті знаходилося тіло чоловічої статі. Попередньо, чоловік загинув під час ремонтних робіт.

    Рятувальники дістали тіло загиблого з ліфтової шахти та передали його оперативно-слідчій групі. Правоохоронці будуть встановлювати обставини трагічного випадку.

    Як повідомлялося, 8 червня на залізничній станції «Караваєві дачі», що на вул. Вадима Гетьмана, 48-А у Солом'янському районі столиці, між платформою та вагоном залізничного потягу було заблоковано чоловіка. В результаті інциденту чоловік загинув на місці. Рятувальники деблокували тіло загиблого. Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

    1 червня у Броварах Київської області на одному з будівельних майданчиків трапився нещасний випадок, який забрав життя 61-річного чоловіка.

    27 травня на будівництві житлового комплексу в Києві розбився на смерть 20-річний хлопець.

    Теги: трагедія Київ ДСНС смерть рятувальники чоловік ліфт
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    У ліфтовій шахті будинку в Києві загинув чоловік