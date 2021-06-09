У ліфтовій шахті будинку в Києві загинув чоловік

Трагедія сталася під час ремонтних робіт

Сьогодні, 9 червня, у будинку на вул. Декабристів, 10А у Дарницькому районі столиці у ліфтовій шахті загинув чоловік. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про трагедію надійшла до рятувальної служби о 15:23.

На місце події було направлено рятувальників 24 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Як виявилося, на рівні першого поверху у ліфтовій шахті знаходилося тіло чоловічої статі. Попередньо, чоловік загинув під час ремонтних робіт.

Рятувальники дістали тіло загиблого з ліфтової шахти та передали його оперативно-слідчій групі. Правоохоронці будуть встановлювати обставини трагічного випадку.

Як повідомлялося, 8 червня на залізничній станції «Караваєві дачі», що на вул. Вадима Гетьмана, 48-А у Солом'янському районі столиці, між платформою та вагоном залізничного потягу було заблоковано чоловіка. В результаті інциденту чоловік загинув на місці. Рятувальники деблокували тіло загиблого. Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

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