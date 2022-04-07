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    Бійці тероборони Києва показали свій побут (відео)

    У господарському штабі є й традиційні українські запаси&nbsp;&ndash;&nbsp;сало та вареники - Бійці тероборони Києва показали свій побут (відео)
    У господарському штабі є й традиційні українські запаси – сало та вареники
    фото скріншот відео

    У продовольчих складах волонтери роблять запаси, які передаються далі на позиції й дислокації на передовій

    Бійці тероборони, що розташовується у Києві, показали свій польовий побут. Розповідають, що отримують допомогу, як від українців, так і з-за кордону, самі ж готують запаси для бійців на передових рубежах фронту, передає кореспондент «Главкому».

    Волонтер Аня розповіла, що українці передають запаси разом із записками зі словами вдячності та побажаннями скорішої перемоги.

    У продовольчих складах волонтери роблять запаси, які передаються далі на позиції й дислокації на передовій. За словами волонтерів, на позицію відправляються насамперед продукти, які легко вживати у польових умовах та носити з собою –консерви, запаковані продуктові набори. Проте у господарському штабі є й традиційні українські запаси – сало та вареники.

    Нагадаємо, на період дії воєнного стану столична влада заборонила відвідувати ліси, а також в’їжджати до них на транспорті або на іншій техніці.

    Теги: росія окупанти Київ війна волонтер Україна окупація #stoprussia
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    Бійці тероборони Києва показали свій побут (відео)