Бійці тероборони Києва показали свій побут (відео)

У господарському штабі є й традиційні українські запаси – сало та вареники

У продовольчих складах волонтери роблять запаси, які передаються далі на позиції й дислокації на передовій

Бійці тероборони, що розташовується у Києві, показали свій польовий побут. Розповідають, що отримують допомогу, як від українців, так і з-за кордону, самі ж готують запаси для бійців на передових рубежах фронту, передає кореспондент «Главкому».

Волонтер Аня розповіла, що українці передають запаси разом із записками зі словами вдячності та побажаннями скорішої перемоги.

У продовольчих складах волонтери роблять запаси, які передаються далі на позиції й дислокації на передовій. За словами волонтерів, на позицію відправляються насамперед продукти, які легко вживати у польових умовах та носити з собою –консерви, запаковані продуктові набори. Проте у господарському штабі є й традиційні українські запаси – сало та вареники.

Нагадаємо, на період дії воєнного стану столична влада заборонила відвідувати ліси, а також в’їжджати до них на транспорті або на іншій техніці.