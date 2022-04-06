«Залишається ймовірною загроза обстрілів». Кличко звернувся до громадян

Мер закликав мешканців столиці дотримуватися правил комендантської години

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців Києва, які виїхали зі столиці до інших міст, не поспішати повертатися додому, оскільки залишається ймовірність обстрілу міста російськими окупантами.

«Кияни, які виїжджали в інші міста, продовжують повертатися до столиці. Хто ще не вирушив додому, звертаюся: будь ласка, зачекайте трохи. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста», – написав Кличко в телеграмі у середу.

Водночас мер закликав мешканців столиці, які залишилися в місті, бути обережними, не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години, яка вводиться в Києві щоночі з 21:00 до 6:00.

«Оскільки в місті багато блокпостів та блоків на дорогах, закликаю водіїв бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху. Оскільки автомобілів у місті стало набагато більше, а перешкоди на дорозі ускладнюють рух», – наголосив Кличко.

Він також висловив сподівання, що ворог залишив спроби захопити серце України – Київ. «Але маємо бути готові й до інших сценаріїв. Тому продовжуємо обороняти столицю. Працювати. Допомагати тим, хто потребує допомоги та підтримки», – підсумував очільник Києва.

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