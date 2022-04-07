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    Події в Україні

    На Луганщині ЗСУ атакували ворога та захопили його зброю (фото)

    Пошуково-ударні дії пройшли без втрат для українських військових - На Луганщині ЗСУ атакували ворога та захопили його зброю (фото)
    Пошуково-ударні дії пройшли без втрат для українських військових
    фото: пресслужба ООС

    У рашистів щонайменше троє поранених

    Українські воїни одного з підрозділів угруповання Об’єднаних сил успішно атакували ворога на Луганщині, захопивши його позиції та зброю. Про це повідомляється сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook..

    Зокрема, військовослужбовець на псевдо «Фелікс» розповів, що пошуково-ударні дії пройшли без втрат з нашого боку, у ворога – щонайменше троє поранених.

    «Виявили позиції окупантів на передньому краї. Вони почали створювати суцільну лінію оборони, вкопуватися, укріплювати свої позиції. Наступного ж дня ми вирішили їх вибити звідти, поки вони не закріпилися остаточно», - повідомив він.

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    На Луганщині ЗСУ атакували ворога та захопили його зброю (фото)
    На Луганщині ЗСУ атакували ворога та захопили його зброю (фото)
    На Луганщині ЗСУ атакували ворога та захопили його зброю (фото)
    На Луганщині ЗСУ атакували ворога та захопили його зброю (фото)
    На Луганщині ЗСУ атакували ворога та захопили його зброю (фото)

    За словами «Фелікса», на захоплених позиціях українські захисники знайшли кілька покинутих загарбниками РПГ, підствольні гранатомети та постріли до них, велику кількість набоїв до стрілецької зброї різних калібрів та документи.

    Нагадаємо, жителям Луганщинам потрібно терміново евакуюватися, поки російські окупанти не знищили залізницю, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    На Луганщині ЗСУ атакували ворога та захопили його зброю (фото)