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Востаннє таке було, коли приїздив Байден: у Києві величезний затор на проспекті Перемоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Востаннє таке було, коли приїздив Байден: у Києві величезний затор на проспекті Перемоги
фото: соцмережі

Перекрито рух бульваром Шевченка

Сьогодні, 31 березня, у Києві на Берестейському проспекті (колишній проспект Перемоги - ред.) утворився величезний затор. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Як зазначається, перекрито рух бульваром Шевченка. Зазначимо, що востаннє таке було під час візиту президента США в Україну Джозефа Байдена.

«Проспект Берестейський (Перемоги) у бік центру практично не рухається. Дуже сильний затор, люди стоять уже 30 хвилин. Є інформація, що перекрили бульвар Шевченка», – йдеться у повідомленні.

На фото та відео можна побачити, що автомобілі майже не рухаються, а сам затор розтягнувся на кілька км. Причина затору наразі не відома. 

Нагадаємо, 20 лютого, коли до Києва приїздив президент США Джо Байден, у столиці  був перекритий центр міста, обмежений рух автомобілів на Шулявському мості.

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Теги: затор Київ

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