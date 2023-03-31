Востаннє таке було, коли приїздив Байден: у Києві величезний затор на проспекті Перемоги

Перекрито рух бульваром Шевченка

Сьогодні, 31 березня, у Києві на Берестейському проспекті (колишній проспект Перемоги - ред.) утворився величезний затор. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Як зазначається, перекрито рух бульваром Шевченка. Зазначимо, що востаннє таке було під час візиту президента США в Україну Джозефа Байдена.

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«Проспект Берестейський (Перемоги) у бік центру практично не рухається. Дуже сильний затор, люди стоять уже 30 хвилин. Є інформація, що перекрили бульвар Шевченка», – йдеться у повідомленні.

На фото та відео можна побачити, що автомобілі майже не рухаються, а сам затор розтягнувся на кілька км. Причина затору наразі не відома.

Нагадаємо, 20 лютого, коли до Києва приїздив президент США Джо Байден, у столиці був перекритий центр міста, обмежений рух автомобілів на Шулявському мості.