У всьому винен Байден? У столиці переполох: дороги заблоковані (фото, відео)
Жителі Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США у столиці
Сьогодні зранку, 20 лютого, у Києві перекритий центр міста, обмежений рух автомобілів на Шулявському мості. Про це повідомляють столичні Telegram-канали.
Сьогодні правоохоронці перекрили рух транспорту у центрі Києва, зокрема на бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, а також на Шулявському мосту.
Крім того, жителі Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США у столиці. Серед ймовірних причин таких заходів – засекречений візит президента США Джо Байдена до України.
У мережі зазначають, що рух у столиці перекрили через іноземних гостів, які приїхали до Києва у День пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Багато людей просто залишають свої авто обабіч чи у дворах і йдуть пішки.
У столиці перекрило центр міста.
Нагадаємо, сьогодні Байден вирушить у Польщу з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.
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