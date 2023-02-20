У всьому винен Байден? У столиці переполох: дороги заблоковані (фото, відео)

Центр Києва та мости перекритті для руху авто

Жителі Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США у столиці

Сьогодні зранку, 20 лютого, у Києві перекритий центр міста, обмежений рух автомобілів на Шулявському мості. Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Сьогодні правоохоронці перекрили рух транспорту у центрі Києва, зокрема на бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, а також на Шулявському мосту.

Крім того, жителі Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США у столиці. Серед ймовірних причин таких заходів – засекречений візит президента США Джо Байдена до України.

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У мережі зазначають, що рух у столиці перекрили через іноземних гостів, які приїхали до Києва у День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Багато людей просто залишають свої авто обабіч чи у дворах і йдуть пішки.

У столиці перекрило центр міста.

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Нагадаємо, сьогодні Байден вирушить у Польщу з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.