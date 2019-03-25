У годину пік на станції метро «Святошин» утворилася тиснява (відео)



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На вхід відкрито лише східний вестибюль станції

На станції з суботи закрито на ремонт західний вестибюль

У понеділок, 25 березня, вранці на станції метро «Святошин» виникли труднощі з пасажиропотоком у зв’язку із закриттям на ремонт вестибюля (де вихід до ринку та приміських електропоїздів).

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Хоча Київський метрополітен і попереджав про закриття вестибюля, пасажири все-таки ринулися до нього у годину пік. У зв’язку з цим біля станції метро утворився «піший затор».

Нагадаємо, капітальний ремонт станції метро «Святошин» розпочали наприкінці лютого 2018 року. Через ремонт вихід до проспекту Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не працюють. У жовтні 2018 року ремонт станції продовжили до 31 грудня 2018 року. Однак, ремонтні роботи затяглися.

Закінчилися основні ремонтні роботи у першому, східному, вестибюлі станції метро «Святошин». Необхідні допрацювання будуть проводитися ще у нічні вікна. У суботу, 23 березня, відремонтований вестибюль запрацював для пасажирів.

Відповідно другий вестибюль (де вихід до ринку та приміських електропоїздів) з 23 березня зачинено на ремонт.

У метрополітені просять пасажирів звернути на це увагу при плануванні поїздок.

22 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували станцію метро «Святошин».