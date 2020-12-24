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    Від шапки до газонокосарки: що губили пасажири київського метро цього року

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    Бюро знахідок Київського метрополітену працює на станції &laquo;Нивки&raquo; - Від шапки до газонокосарки: що губили пасажири київського метро цього року
    Бюро знахідок Київського метрополітену працює на станції «Нивки»
    Фото: Олександр Яремчук

    Лише третина власників загублених у метро речей повертаються за ними

    У 2020 році до бюро знахідок київського метро потрапило понад 180 різних речей. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    За статистикою, на кількість згуб впливає пора року та погода. В осінньо-зимовий період найчастіше пасажири забувають шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки. Повертається за втраченим третина власників.

    Що забували пасажири в метро

    З цінних речей:

    • електронний фітнес браслет;
    • електронна книжка;
    • телефон;
    • ноутбук

    Із побутових речей:

    • газонокосарка;
    • мікрохвильова піч;
    • прасувальна дошка;
    • надувний матрац

    Топ-5 згуб за 2020 рік

    1. самокат
    2. сукня
    3. телефони
    4. валізи
    5. дитячі рюкзаки.

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    Від шапки до газонокосарки: що губили пасажири київського метро цього року
    Від шапки до газонокосарки: що губили пасажири київського метро цього року

    Нагадаємо, що бюро знахідок Київського метрополітену працює на станції «Нивки».

    Розклад роботи:

    • щодня з 08:00 до 17:00,
    • у п’ятницю з 08:00 до 15:45,
    • субота-неділя – вихідний.
    • Обідня перерва з 12:00 до 12:45.

    Телефон для довідок – (044) 238-43-13.

    Бюро приймає лише речі, за їх зберігання передбачена оплата. Документи, знайдені на станціях, передаються працівникам правоохоронних органів. Тому при їх пошуку необхідно звертатися до поліції.

    «Закликаємо пасажирів бути уважними та не забувати свої речі! Водночас при виявленні пакетів чи сумок на станціях або у вагонах просимо одразу повідомляти працівників станції або правоохоронців. З метою безпеки не варто досліджувати вміст знахідок самостійно», - йдеться в повідомленні метрополітену.

    Теги: Київ метро кияни
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