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    У Дніпрі в машині вибухнула граната

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    На місці події вилучили фрагменти страйкбольної гранати - У Дніпрі в машині вибухнула граната
    На місці події вилучили фрагменти страйкбольної гранати
    Фото: Нацполіція

    Водій отримав травми та був доставлений до лікарні

    У Соборному районі Дніпра на вулиці Ливарній стався вибух у машині. За попередніми даними, вибухнула страйкбольна граната. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

    Повідомляється, що вибух стався в салоні автомобіля Subaru в районі переднього пасажирського сидіння.

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    У Дніпрі в машині вибухнула граната
    У Дніпрі в машині вибухнула граната
    У Дніпрі в машині вибухнула граната

    «В результаті події тілесні ушкодження отримав 36-річний водій автомобіля. Зараз водій доставлений в лікарню. Його життю нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні.

    На місці події вилучили фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку. Вирішується питання про надання правової кваліфікації інциденту.

    До слова, напередодні на Київщині чоловіку за борги підкинули вибухівку в відро.

    Раніше у Києві затримали чоловіка, який ходив вулицями міста з гранатою у сумці.

    Теги: вибух Дніпро граната водій вибухівка поліція Subaru
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    У Дніпрі в машині вибухнула граната