У Дніпрі в машині вибухнула граната

Водій отримав травми та був доставлений до лікарні

У Соборному районі Дніпра на вулиці Ливарній стався вибух у машині. За попередніми даними, вибухнула страйкбольна граната. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Повідомляється, що вибух стався в салоні автомобіля Subaru в районі переднього пасажирського сидіння.

«В результаті події тілесні ушкодження отримав 36-річний водій автомобіля. Зараз водій доставлений в лікарню. Його життю нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні.

На місці події вилучили фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку. Вирішується питання про надання правової кваліфікації інциденту.

До слова, напередодні на Київщині чоловіку за борги підкинули вибухівку в відро.

Раніше у Києві затримали чоловіка, який ходив вулицями міста з гранатою у сумці.