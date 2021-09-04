У Києві чоловік з гранатою погрожує підірвати будинок (відео)

На місці працюють надзвичайники та поліція

Зловмисник незадоволений вилученням у нього автомобіля за п'яну їзду

Уночі 3 вересня в Києві на Троєщині п'яний чоловік зачинився в своїй квартирі і погрожує підірвати гранату. Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

За даними джерела, інцидент стався в багатоповерховому будинку за адресою вул.Бальзака, 26-А.

«Причина – незадоволений вилученням у нього автомобіля за п'яну їзду. На місці значні сили поліції», – йдеться в повідомленні.

Пожежники вже прибули на місце і готові гасити пожежу в разі, якщо зловмисник все ж підірве гранату.

У поліції поки офіційних коментарів з приводу інциденту не повідомляють.

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