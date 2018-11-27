Взято під арешт молодика, який відкрив стрілянину у барі на Оболоні



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Зловмисника взято під варту строком на 60 діб без альтернативи застави

Продавець закладу отримав важку травму голови з крововиливом мозку

Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру 28-річному уродженцю Запорізької області, який влаштував стрілянину у барі на Оболоні. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України, а саме у хуліганських діях, які супроводжувались особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Так, ввечері 14 листопада цього року молодик зайшов до приміщення бару, який знаходиться на території Оболонського району, та вистрілив продавцю у голову, після чого здійснив ще два постріли в його бік, поціливши у тулуб.

«Потерпілий впав на підлогу, однак незважаючи на поранення, зміг схопити дерев’яну биту та нанести кілька ударів нападнику. Останній у цей момент продовжував стріляти у хаотичному порядку. Після цього нападник з місця вчинення злочину зник», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок вчинених хуліганських дій продавець закладу отримав важку травму голови з крововиливом мозку.

Тиждень зловмисник переховувався від органів досудового розслідування, однак його було затримано правоохоронцями.

На сьогодні чоловіку оголошено підозру у вчиненні злочину та Оболонським районним судом міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без альтернативи застави.

Мотиви його вчинку встановлюються