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    Wi-Fi обладнання київського метро виставлено на продаж за понад 7 млн грн

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    Wi-Fi обладнання київського метро виставлено на продаж за понад 7 млн грн

    Оголошено електронні аукціони з продажу арештованого Wi-Fi обладнання Київського метрополітену

    На електронному аукціоні OpenMarket виставлено на продаж арештоване Wi-Fi обладнання Київського метрополітену. Про це повідомляє Державне підприємство «СЕТАМ» Агентства з розшуку та менеджменту активів.

    569 позицій арештованого Wi-Fi обладнання знаходяться на станціях метро «Університет», «Дніпро», «Олімпійська», «Арсенальна», «Хрещатик», «Лук’янівська», «Кловська», «Золоті Ворота», «Палац Спорту», «Площа Льва Толстого», «Майдан Незалежності», а також в Інженерному корпусі КП «Київський метрополітен».

    Серед арештованого майна, виставленого на продаж, - джерела безперебійного живлення, батарейні блоки, системи розподілу живлення, маршрутизатори та комутатори Cisco, сервери, шлюзи, камери та багато іншого.

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    Загальна стартова сума виставленого на продаж майна складає 7,278675 млн грн.

    Дата проведення аукціонів з продажу Wi-Fi обладнання - 23 грудня 2019 року та 2 січня 2020 року.

    Всього на продаж виставлено 12 лотів.

    Як повідомлялося, безкоштовний Wi-Fi у київському метро зник у 2018 році. У столичної влади був підписаний інвестиційний договір на установку Wi-Fi в підземці, але інвестор не виконував свої зобов'язання і інвестиційний договір був розірваний.

    Що стосується роботи безкоштовного Wi-Fi в публічних місцях, то київські чиновники стверджують, що працює він наразі в 14 точках по місту – парки, сквери, площі в центрі міста. Також Wi-Fi є в наземному транспорті. Ним обладнано 1211 одиниць рухомого складу.


    Київ метро інтернет аукціон
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