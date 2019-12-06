Wi-Fi обладнання київського метро виставлено на продаж за понад 7 млн грн



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Оголошено електронні аукціони з продажу арештованого Wi-Fi обладнання Київського метрополітену

На електронному аукціоні OpenMarket виставлено на продаж арештоване Wi-Fi обладнання Київського метрополітену. Про це повідомляє Державне підприємство «СЕТАМ» Агентства з розшуку та менеджменту активів.

569 позицій арештованого Wi-Fi обладнання знаходяться на станціях метро «Університет», «Дніпро», «Олімпійська», «Арсенальна», «Хрещатик», «Лук’янівська», «Кловська», «Золоті Ворота», «Палац Спорту», «Площа Льва Толстого», «Майдан Незалежності», а також в Інженерному корпусі КП «Київський метрополітен».

Серед арештованого майна, виставленого на продаж, - джерела безперебійного живлення, батарейні блоки, системи розподілу живлення, маршрутизатори та комутатори Cisco, сервери, шлюзи, камери та багато іншого.

Загальна стартова сума виставленого на продаж майна складає 7,278675 млн грн.

Дата проведення аукціонів з продажу Wi-Fi обладнання - 23 грудня 2019 року та 2 січня 2020 року.

Всього на продаж виставлено 12 лотів.

Як повідомлялося, безкоштовний Wi-Fi у київському метро зник у 2018 році. У столичної влади був підписаний інвестиційний договір на установку Wi-Fi в підземці, але інвестор не виконував свої зобов'язання і інвестиційний договір був розірваний.

Що стосується роботи безкоштовного Wi-Fi в публічних місцях, то київські чиновники стверджують, що працює він наразі в 14 точках по місту – парки, сквери, площі в центрі міста. Також Wi-Fi є в наземному транспорті. Ним обладнано 1211 одиниць рухомого складу.



