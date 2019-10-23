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    У Кличка запевняють, що кияни вже отримують безкоштовний мегакрутий Wi-Fi

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    Столичні чиновники кажуть, що Wi-Fi є в наземному транспорті - У Кличка запевняють, що кияни вже отримують безкоштовний мегакрутий Wi-Fi
    Столичні чиновники кажуть, що Wi-Fi є в наземному транспорті

    Наступного року у столиці можуть з'явитися ще 50 точок з доступом до мережі

    Кияни критикують роботу бездротового інтернету в місті. Вони нарікають на його відсутність у столичному метро і в наземному транспорті.

    Також кияни скаржаться, що безкоштовний Wi-Fi погано працює в публічних місцях. На їхню думку, його там практично немає або він працює з перебоями.

    Проте в КМДА не згодні з такою критикою від містян і пояснюють причини.

    «У публічних місцях столиці Wi-Fi працює всюди, де ми його запустили. І те, що пишуть в соціальних мережах, не відповідає дійсності. Наші фахівці спеціально все перевіряли після вашого дзвінка. Що стосується його роботи в метро, то у нас був підписаний інвестиційний договір на установку Wi-Fi в підземці, але інвестор не виконував свої зобов'язання і інвестиційний договір був розірваний. Зараз плануємо оголосити новий конкурс, але інвестор подав до суду і питання зависло на стадії судових розглядів. Тому поки не готовий сказати, коли саме якісний Wi-Fi з'явиться в метро», – розповів сайту «Сьогодні» директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

    Що стосується роботи безкоштовного Wi-Fi в публічних місцях, то чиновник стверджує, що працює він наразі в 14 точках по місту – парки, сквери, площі в центрі міста.

    «Ми планомірно розвиваємо мережу безкоштовного інтернету та на наступний рік у нас заплановано ще 50 точок з доступом до мережі, крім уже чотирнадцяти робочих. Вони з'являться біля туристичних місць в місті, в парках і в центрі столиці. Також Wi-Fi є в наземному транспорті. Ним обладнано 1211 одиниць рухомого складу: автобуси, тролейбуси, трамваї», – продовжує Назаров.

    Він додає, що в тролейбусах, трамваях, автобусах Wi-Fi встановлюється на основі 4G.

    «У пасажирів є безкоштовний Wi-Fi, і я вважаю, що це вже дуже добре. Можливо, в транспорті він іноді дає збої, але всі недоліки оперативно усуваються. І я б не нарікав на якість безкоштовного інтернету в публічних місцях по місту. Його швидкість до 100 Мб/с, і це вважається мегакрутий Wi-Fi», – запевняє Назаров.

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