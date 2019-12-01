У Київському метрополітені показали будівництво станції «Мостицька»



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З проектної глибини, що становить 17 метрів, пропрацьовано майже половину

У Київському метрополітені показали будівництво станції метро на Виноградарі – «Мостицької».

Про це повідомляється на сторінці метрополітену у Facebook.

«Підготовка монтажної камери на майбутній станції «Мостицька» триває. З проектної глибини, що становить 17 метрів, пропрацьовано майже половину», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що роботи з будівництва метро на Виноградар тривають за графіком. Дві нові станції – «Мостицьку» і «Проспект Правди» планують відкрити у 2021 році.

Передбачається, що роботи триватимуть до 2021 року, а їхній бюджет становить 5 млрд 993 млн грн.

Раніше у київському метрополітені показали перший тунель на одній із ділянок будівництва метро на Виноградар.