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    Як фальсифікуються вибори. Під Києвом зафіксоване «масове» переселення виборців

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    У деяких населених пунктах під Києвом перед голосування стрімко зросла кількість виборців - Як фальсифікуються вибори. Під Києвом зафіксоване «масове» переселення виборців
    У деяких населених пунктах під Києвом перед голосування стрімко зросла кількість виборців

    У селі Петропавлівська Борщагівка аномальне зростання кількості виборців

    У селі Петропавлівська Борщагівка, що входить до Борщагівської ОТГ, за місяць число виборців зросло на понад 1100 осіб. Про свідчать дані Державного реєстру виборців.

    Так, станом на 30 серпня 2020 року у Петропавлівській Борщагівці кількість зареєстрованих виборців становила 10638 осіб.

    В результаті зміни виборчої адреси станом на 30 вересня кількість виборців зросла до 11782, тобто збільшилась на 1144 особи.

    Раніше кандидатка в мери Ірпеня від партії «Голос» Михайлина Скорик-Шкарівська заявляла про можливі фальсифікації на виборах у Київській області. Вона повідомляла, що люди масово змінюють виборчу адресу перед днем голосування. В лідерах за кількістю новоприбулих виборців Гатне, Борщагівка, Ірпінь та Білогородка.

    Як повідомляв «Главком», у списку партії «Слуга народу» на виборах у Борщагівську ОТГ масово фігурують представники скандального будівництва у Вумівському лісі Петропавлівської Борщагівки, ЖК «Ехо парк», компанії BD Holding.

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