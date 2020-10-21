Як фальсифікуються вибори. Під Києвом зафіксоване «масове» переселення виборців
У селі Петропавлівська Борщагівка аномальне зростання кількості виборців
У селі Петропавлівська Борщагівка, що входить до Борщагівської ОТГ, за місяць число виборців зросло на понад 1100 осіб. Про свідчать дані Державного реєстру виборців.
Так, станом на 30 серпня 2020 року у Петропавлівській Борщагівці кількість зареєстрованих виборців становила 10638 осіб.
В результаті зміни виборчої адреси станом на 30 вересня кількість виборців зросла до 11782, тобто збільшилась на 1144 особи.
Раніше кандидатка в мери Ірпеня від партії «Голос» Михайлина Скорик-Шкарівська заявляла про можливі фальсифікації на виборах у Київській області. Вона повідомляла, що люди масово змінюють виборчу адресу перед днем голосування. В лідерах за кількістю новоприбулих виборців Гатне, Борщагівка, Ірпінь та Білогородка.
Як повідомляв «Главком», у списку партії «Слуга народу» на виборах у Борщагівську ОТГ масово фігурують представники скандального будівництва у Вумівському лісі Петропавлівської Борщагівки, ЖК «Ехо парк», компанії BD Holding.