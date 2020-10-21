Як фальсифікуються вибори. Під Києвом зафіксоване «масове» переселення виборців



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У деяких населених пунктах під Києвом перед голосування стрімко зросла кількість виборців

У селі Петропавлівська Борщагівка аномальне зростання кількості виборців

У селі Петропавлівська Борщагівка, що входить до Борщагівської ОТГ, за місяць число виборців зросло на понад 1100 осіб. Про свідчать дані Державного реєстру виборців.

Так, станом на 30 серпня 2020 року у Петропавлівській Борщагівці кількість зареєстрованих виборців становила 10638 осіб.

В результаті зміни виборчої адреси станом на 30 вересня кількість виборців зросла до 11782, тобто збільшилась на 1144 особи.

Раніше кандидатка в мери Ірпеня від партії «Голос» Михайлина Скорик-Шкарівська заявляла про можливі фальсифікації на виборах у Київській області. Вона повідомляла, що люди масово змінюють виборчу адресу перед днем голосування. В лідерах за кількістю новоприбулих виборців Гатне, Борщагівка, Ірпінь та Білогородка.

Як повідомляв «Главком», у списку партії «Слуга народу» на виборах у Борщагівську ОТГ масово фігурують представники скандального будівництва у Вумівському лісі Петропавлівської Борщагівки, ЖК «Ехо парк», компанії BD Holding.

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