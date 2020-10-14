Фальсифікації на Київщині: Борщагівка, Ірпінь та Білогородка зареєстрували тисячі нових виборців



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На Київщині можливі масові фальсифікації за рахунок "політичних туристів"

В Борщагівську ОТГ «завезли» рекордну для України кількість виборців – кандидатка в мери Ірпеня

На місцевих виборах 25 жовтня у Київській області можливі фальсифікації за принципом «старих добрих каруселів», тільки тепер людей не підвозять автобусами, вони масово змінюють виборчу адресу перед днем голосування. В лідерах за кількістю новоприбулих виборців Гатне, Борщагівка, Ірпінь та Білогородка.

Про це в блозі на «Українській правді» написала кандидатка в мери Ірпеня від партії «Голос» Михайлина Скорик-Шкарівська.

За її словами, цифри приросту виборців по Київській області вражають. «Найбільше людей забажали змінити свою адресу в Борщагівській сільській громаді – +3087 або 8% виборців, в місті Ірпінь – +2294 або 4% та Білогородській сільській громаді – +1085 або 5%», – зазначає вона.

За розрахунками Скорик-Шкарівської, зі 100% виборців, які зареєстровані і станом на кінець вересня мають виборчою адресою відповідні громади Бучанського району, на вибори прийде 50%. «Це дуже оптимістичний сценарій з огляду на коронавірус і той факт, що мова йде про місцеві вибори. Від цієї цифри порахуємо 5% – прохідний бар’єр для політичної партії, яка хоче пройти до місцевої ради, де мешкає понад 10 тисяч виборців», – зазначає політикиня.

Вона підкреслює, що для Борщагівської громади 5% становитиме 953 виборці, для Білогородки – 519, для Ірпеня – 1334 виборці. «Тобто саме стільки голосів, а насправді ще менше, повинна набрати партія для заходу в місцеву раду хоча б у мінімальному складі. Неозброєним оком видно, що ці цифри менші за кількість «новоприбулих» в ці громади виборців», – йдеться в блозі.

«У Борщагівській ОТГ «гастарбайтери» можуть потенційно завести в місцеву раду три нові нікому невідомі партії або створити потужну підтримку для когось одного із великою претензією на «золоту акцію», – пише Скорик-Шкарівська.

Нагадаємо, раніше видання «Ділова столиця» оприлюднило матеріал, в якому повідомляється, що

9 жовтня, Борщагівський тервиборчком розподілив керівні посади в дільничних виборчкомах. В результаті з 51 керівного крісла провладна партія «Слуга народу» отримала одне місце, а самовисуванці залишилися зовсім без представництва. Зате 10 посад голів, заступників і секретарів виборчкомів відійшли «Батьківщині», а 11 – «Опозиційній платформі – За життя».

За інформацією видання, «Батьківщина» і ОПЗЖ об’єдналися та «контролюють Борщагівський тервиборчком», представників інших партій просто не сповіщають про прийняті рішення і взагалі всіляко ігнорують.

Серед тих, хто може бути зацікавлений в такому розвитку подій, видання називає кандидата від «Батьківщини» на виборах голови громади Дмитра Гусятинського, який має давні стосунки з колишніми регіоналами, та фігурував у скандалах з виділенням землі.