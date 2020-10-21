День виборів: що робити на дільниці?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виборцям доведеться розбиратися з новими бюлетенями

«Опора» нагадує про правила поведінки на виборчій дільниці

На виборчій дільниці 25 жовтня люди стикнуться з бюлетенями нової форми та епідвимогами. Кожен відповідальний виборець має взяти із собою на дільницю паспорт, маску, антисептик, власну ручку та знання, як саме заповнювати новий бюлетень. Крім того треба дотримуватись традиційних норм виборчого законодавства. Про е нагадує Громадянська мережа «Опора», яка створила невелику пам'ятку, аби нагадати виборцям про всі основні правила поведінки на виборчій дільниці в день голосування.

Нові бюлетені отримає кожен виборець для голосування за кандидатів у депутати до обласної ради та районної ради, а також ті виборці, які обиратимуть міську (сільську або селищну) раду із кількістю виборців 10 тисяч і більше. Такий бюлетень міститиме ліворуч назву партії (та прізвище кандидата єдиного виборчого списку, який не бере участі в персоналізованому голосуванні, адже гарантовано пройде до ради, якщо партія подолає прохідний бар'єр), посередині два квадратики для голосування, а праворуч список прізвищ із 5-12 кандидатів від цієї партії.

Таким чином, у першому квадратику необхідно поставити позначку (плюсик або іншу позначку) за партію, а в другому квадратику вписати за трафаретом номер кандидата від цієї партії (від 1 до 12).

За порушення під час виборів може наставати адміністративна та кримінальна відповідальність. Частину порушень свідомо або несвідомо можуть вчиняти і виборці. «Опора» нагадує про те, що треба і НЕ треба робити виборцям на виборчій дільниці.

І не забувайте про основні правила поведінки для виборця на виборчій дільниці в день голосування

25 жовтня з 8:00 до 20:00 приходимо на свою виборчу дільницю зі своїм паспортом громадянина України.

беремо бюлетень лише від двох членів комісії за відповідним для нашої адреси столом на виборчій дільниці.

у кабінці для голосування перебуваємо лише наодинці (виключення - голосування виборця з інвалідністю, який має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи організації партії, офіційного спостерігача);

заповнюємо бюлетень виключно самостійно;

у кабінці для голосування не робимо фото чи відео;

якщо робимо фото на згадку на території виборчої дільниці, то тільки зі складеним бюлетенем, аби не видно було результатів власного волевиявлення;

не передаємо свій бюлетень іншим особам та не беремо бюлетенів для голосування замість друга чи родича;

не рвемо, не шматуємо та не знищуємо бюлетень;

не виносимо бюлетень за межі дільниці;

опускаємо бюлетень до виборчої скриньки лише самостійно (виключення - виборець з інвалідністю, який має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй присутності іншому виборцю, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи організації партії, офіційного спостерігача);

не агітуємо за чи проти будь-якого кандидата чи партію на виборчій дільниці;

якщо бачимо порушення виборчого законодавства - дзвонимо 102, аби повідомити поліцію.

У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції Covid-19 Кабінет Міністрів України затвердив протиепідемічні заходи під час виборів. Серед рекомендацій, зокрема, є такі:

прийти на дільницю в масці;

до і після відвідування дільниці скористатись антисептиком;

взяти свою ручку;

дотримуватись соціальної дистанції;

за можливості залишити неповнолітніх дітей та тварин вдома;

продемонструвати свій паспорт членам комісій, не передаючи його до чужих рук;

у разі виявлення підвищеної температури проголосувати в ізольованій кабінці й скористатись окремою скринькою;

у разі перебування на самоізоляції – подати на свою дільницю заяву із довідкою до 20:00 23 жовтня щодо голосування за місцем перебування.

Читайте також: