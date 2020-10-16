Список «Слуги народу» на виборах під Києвом сформував скандальний забудовник (фотофакт)
У місцеву раду в Борщагівську ОТГ йдуть близько десяти представників BD Holding
У списку партії «Слуга народу» на виборах у Борщагівську ОТГ, територія якої прилягає до столиці, масово фігурують представники скандального будівництва у Вумівському лісі Петропавлівської Борщагівки, ЖК «Ехо парк», компанії BD Holding.
Місцеві активісти проаналізували список «Слуги народу» і виявили у ньому таких представників забудовника:
- Артур Терпелюк, директор ТОВ «БД Нетворк»
- Світлана Шумигай, юрист BD Holding
- Олексій Колеснік, директор ТОВ «БД Сервіс»
- Костянтин Бахмацький, керівник юридичного департаменту ТОВ «Тавіра ЛТД», компанії з орбіти BD Holding
- Юрій Норенко, керівник відділу реклами BD Holding
- Ольга Гураль, юрист ТОВ «БД Сервіс Соборний»
- Ігор Лаптєв, директор ТОВ «Прайм-Секьюріті»
- Тетяна Омельченко, економіст і фінансист
- Антон Сладкевич (спеціаліст із розвитку бізнесу)
- Анатолій Бешта, керівник відділу продажів компанії BD Holding
Частина цих кандидатів входять до команди Романа Гаха, кандидата на голову Борщагівської ОТГ від «Слуги народу». Це – Світлана Шумигай, Тетяна Омельченко, Антон Сладкевич, Юрій Норенко, Ігор Лаптєв.
До слова, нині BD Holding приписують тісні зв’язки з Офісом президента, що підтвердив сам заступник ОП, Сергій Трофімов.
Раніше кандидатка в мери Ірпеня від партії «Голос» Михайлина Скорик-Шкарівська заявила, що на місцевих виборах 25 жовтня у Київській області можливі фальсифікації за принципом «старих добрих каруселів», тільки тепер людей не підвозять автобусами, вони масово змінюють виборчу адресу перед днем голосування. В лідерах за кількістю новоприбулих виборців Гатне, Борщагівка, Ірпінь та Білогородка.
За її словами, цифри приросту виборців по Київській області вражають. «Найбільше людей забажали змінити свою адресу в Борщагівській сільській громаді – +3087 або 8% виборців, в місті Ірпінь – +2294 або 4% та Білогородській сільській громаді – +1085 або 5%», – зазначає вона.