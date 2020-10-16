Список «Слуги народу» на виборах під Києвом сформував скандальний забудовник (фотофакт)



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Борщагівська ОТГ

У місцеву раду в Борщагівську ОТГ йдуть близько десяти представників BD Holding

У списку партії «Слуга народу» на виборах у Борщагівську ОТГ, територія якої прилягає до столиці, масово фігурують представники скандального будівництва у Вумівському лісі Петропавлівської Борщагівки, ЖК «Ехо парк», компанії BD Holding.

Місцеві активісти проаналізували список «Слуги народу» і виявили у ньому таких представників забудовника:

Артур Терпелюк, директор ТОВ «БД Нетворк»

Світлана Шумигай, юрист BD Holding

Олексій Колеснік, директор ТОВ «БД Сервіс»

Костянтин Бахмацький, керівник юридичного департаменту ТОВ «Тавіра ЛТД», компанії з орбіти BD Holding

Юрій Норенко, керівник відділу реклами BD Holding

Ольга Гураль, юрист ТОВ «БД Сервіс Соборний»

Ігор Лаптєв, директор ТОВ «Прайм-Секьюріті»

Тетяна Омельченко, економіст і фінансист

Антон Сладкевич (спеціаліст із розвитку бізнесу)

Анатолій Бешта, керівник відділу продажів компанії BD Holding

Частина цих кандидатів входять до команди Романа Гаха, кандидата на голову Борщагівської ОТГ від «Слуги народу». Це – Світлана Шумигай, Тетяна Омельченко, Антон Сладкевич, Юрій Норенко, Ігор Лаптєв.

До слова, нині BD Holding приписують тісні зв’язки з Офісом президента, що підтвердив сам заступник ОП, Сергій Трофімов.

Раніше кандидатка в мери Ірпеня від партії «Голос» Михайлина Скорик-Шкарівська заявила, що на місцевих виборах 25 жовтня у Київській області можливі фальсифікації за принципом «старих добрих каруселів», тільки тепер людей не підвозять автобусами, вони масово змінюють виборчу адресу перед днем голосування. В лідерах за кількістю новоприбулих виборців Гатне, Борщагівка, Ірпінь та Білогородка.

За її словами, цифри приросту виборців по Київській області вражають. «Найбільше людей забажали змінити свою адресу в Борщагівській сільській громаді – +3087 або 8% виборців, в місті Ірпінь – +2294 або 4% та Білогородській сільській громаді – +1085 або 5%», – зазначає вона.

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