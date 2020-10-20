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    Комітет виборців зафіксував «виборчих туристів» у понад 20 громадах

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    Зростання виборців у громадах може свідчити про використання технології &laquo;виборчого туризму&raquo;, - Кошель - Комітет виборців зафіксував «виборчих туристів» у понад 20 громадах
    Зростання виборців у громадах може свідчити про використання технології «виборчого туризму», - Кошель

    Найбільша кількість «виборчих туристів» – в курортній Кароліно-Бугазькій ОТГ в Одеській області

    Комітет виборців України фіксує аномальне зростання кількості виборців у понад 20 громадах. Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель на прессконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

    За словами Кошеля, зростання виборців у громадах може свідчити про використання технології «виборчого туризму», метою якої є спотворення результатів виборів.

    «Цілі групи виборців могли змінити виборчу адресу в результаті фінансової мотивації, тому в день голосування вони можуть організовано прибувати в громади і голосувати за певних кандидатів чи політичні сили», – наголосив голова Комітету виборців України.

    Кошель стверджує, що найбільша кількість «виборчих туристів» – в курортній Кароліно-Бугазькій ОТГ в Одеській області. «У вересні кількість виборців в громаді зросла майже на 13% - з 4097 до 4610. Якщо вони організовано візьмуть участь в голосуванні, це означає, що при явці близько 40% кожен четвертий виборець може бути учасником схеми зі спотворення результатів виборів», – стверджує Кошель.

    Як повідомлялося 16 жовтня, поліція заявила про «несподіване» зростання кількості виборців у деяких громадах.

    Нагадаємо, ЦВК затвердила порядок підрахунку голосів

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