Як обрати газопостачальника: мешканцям Київщини дали покрокову інструкцію

Змінити постачальника газу можна дистанційно за 15 хвилин

Мешканці Київщини мають право самостійно обирати для себе постачальників газу. Це стосується побутових споживачів, які проживають як у власних будинках, так і в багатоквартирних. Про це нагадав голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Зміна постачальника не вимагає жодних перепідключень чи будь-яких інших технічних рішень. Найголовніше в цьому питанні – обрати ліцензовану компанію.

Як обрати постачальника

Перегляньте умови всіх постачальників.

Переконайтесь, що обрана компанія має право на постачання газу. Інформація про це вказана на сайті НКРЕКП у розділі «Публічна інформація». Натисність на «Ліцензійний реєстр НКРЕКП» і завантажте файл із повним переліком ліцензіатів. У цьому електронному списку треба знайти постачальника природного газу за його юридичною назвою та у розділі «Статус ліцензії» перевірити її чинність.

Як змінити постачальника

Змінити постачальника можна в дистанційному режимі через сайт «Приватбанку» або кабінет споживача газу.

Зміна постачальника газу не вимагає перепідключення мереж або інших технічних рішень. Процедура займає орієнтовно 15 хвилин.

«Ми розуміємо, що люди стурбовані ситуацією з цінами на газ. Проте уряд уже врегулював її і ухвалив рішення встановити граничну вартість газу в Україні на рівні 6,99 грн за кубометр. Дорожчі ціни жоден із приватних постачальників встановлювати не має права», – пояснив Володін.

Він закликав представників органів місцевого самоврядування проінформувати людей про перелік усіх можливих постачальників газу.

Нагадаємо, 18 січня уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вище цієї межі постачальники не зможуть піднімати тариф. Нова ціна на газ діятиме з 1 лютого 2021 до завершення опалювального сезону або до закінчення карантину.

Вартість доставки газу до оселі з 1 січня зросла в 1,6 раза. 4 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила список нових тарифів на розподіл газу для усіх 43 операторів з розподілу газу (облгазів). Рішення про зростання тарифів для 22 облгазів НКРЕКП ухвалила 30 грудня (постанови №2765-2787). Ще раніше – 19 грудня – державний Регулятор затвердив нові тарифи для першої групи облгазів.

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