Уряд обмежив тариф на доставку газу в окремих регіонах (список)

Тарифи компаній за доставку газу тепер складатимуть 1,66-1,79 грн (без ПДВ)

Зниження стосується компаній, де тарифи були суттєво вищими, ніж середні в країні

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів. Відповідне рішення Комісія ухвалила на засіданні у вівторок, 19 січня.

Зазначається, що зниження стосується компаній, де тарифи були суттєво вищими, ніж середні в країні.

Зниження склало 5%-30%, тарифи цих компаній тепер складатимуть 1,66-1,79 грн (без ПДВ).

Здебільшого ‒ це невеликі облгази, у яких не спрацьовує економія на ефекті масштабу:

ПрАТ «Гадячгаз», АТ «Закарпатгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», ПрАТ «Коростишівгаз», АТ «Лубнигаз», ПрАТ «Мелітопольгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Полтавагаз», ПрАТ «Тернопільгаз», АТ «Тисменицягаз», ПрАТ «Уманьгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Чернівцігаз», ТОВ «Газовик».

Зазначається, що рішення оприлюднять на сайті регулятора для внесення зауважень і пропозицій з метою остаточного затвердження.

«Пояснювати тут нічого. Вся країна говорить про це рішення», ‒ заявив під час засідання голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

За його словами, оскільки тарифи мають почати діяти з 1 лютого, Комісії треба встигнути відпрацювати всю процедуру.

Як повідомлялося, вартість доставки газу до оселі з 1 січня зросла в 1,6 раза. 4 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила список нових тарифів на розподіл газу для усіх 43 операторів з розподілу газу (облгазів). Рішення про зростання тарифів для 22 облгазів НКРЕКП ухвалила 30 грудня (постанови №2765-2787). Ще раніше – 19 грудня – державний Регулятор затвердив нові тарифи для першої групи облгазів.

Нагадаємо, у понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вище цієї межі постачальники не зможуть піднімати тариф. Нова ціна на газ діятиме з 1 лютого 2021 до завершення опалювального сезону або до закінчення карантину.

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