Державне регулювання цін вигідне «Нафтогазу». Заява найбільшого оператора ринку розподілу газу
Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу
Компанія РГК оприлюднила заяву про те, що адміністративне обмеження ціни газу для населення з боку уряду призведе до цементування монополії НАК «Нафтогаз України». Дії Уряду спрямовані на ліквідацію конкуренції, дискримінацію і знищення приватного бізнесу на національному газовому ринку.
РГК є найбільшою сервісною компанією газорозподільного сектору і не займається продажами газу. Але останніми днями на адресу компанії звучать безпідставні звинувачення у причетності до встановлення завищених цін на газ. Причому, звучать як з боку популістів, політиканів так і від чиновників НАК «Нафтогаз України».
РГК розцінює подібні заяви як брудну інформаційну кампанію, що має за мету дискредитувати найбільшу приватну газову компанію.
Адміністративне обмеження ціни газу для населення з боку Уряду цементує монополію НАК «Нафтогаз України». Дії Уряду ведуть до ліквідації конкуренції, дискримінації та знищенню приватного бізнесу на національному газовому ринку.
Прийняте Кабінетом міністрів рішення про адміністративне втручання в роботу ринку природного газу є руйнівним для його розвитку, про що зазначено в заяві Європейської Бізнес Асоціації.
Ігноруються європейські механізми прозорого регулювання, які забезпечують рівність учасників ринку і зберігають конкуренцію.
Єдиним одержувачем вигоди від дій уряду є НАК «Нафтогаз України» - за рахунок збереження одноосібного доступу до природного газу українського видобутку. Тим самим ігноруються рекомендації Секретаріату Європейського Енергетичного співтовариства про те, що для розвитку ринку газу необхідно створити рівний і конкурентний доступ до цього ресурсу.