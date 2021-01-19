Державне регулювання цін вигідне «Нафтогазу». Заява найбільшого оператора ринку розподілу газу

РГК стверджує, що адміністративне обмеження ціни газу для населення з боку Уряду цементує монополію НАК «Нафтогаз України»

Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу

Компанія РГК оприлюднила заяву про те, що адміністративне обмеження ціни газу для населення з боку уряду призведе до цементування монополії НАК «Нафтогаз України». Дії Уряду спрямовані на ліквідацію конкуренції, дискримінацію і знищення приватного бізнесу на національному газовому ринку.

РГК є найбільшою сервісною компанією газорозподільного сектору і не займається продажами газу. Але останніми днями на адресу компанії звучать безпідставні звинувачення у причетності до встановлення завищених цін на газ. Причому, звучать як з боку популістів, політиканів так і від чиновників НАК «Нафтогаз України».

РГК розцінює подібні заяви як брудну інформаційну кампанію, що має за мету дискредитувати найбільшу приватну газову компанію.

Адміністративне обмеження ціни газу для населення з боку Уряду цементує монополію НАК «Нафтогаз України». Дії Уряду ведуть до ліквідації конкуренції, дискримінації та знищенню приватного бізнесу на національному газовому ринку.

Прийняте Кабінетом міністрів рішення про адміністративне втручання в роботу ринку природного газу є руйнівним для його розвитку, про що зазначено в заяві Європейської Бізнес Асоціації.

Ігноруються європейські механізми прозорого регулювання, які забезпечують рівність учасників ринку і зберігають конкуренцію.

Єдиним одержувачем вигоди від дій уряду є НАК «Нафтогаз України» - за рахунок збереження одноосібного доступу до природного газу українського видобутку. Тим самим ігноруються рекомендації Секретаріату Європейського Енергетичного співтовариства про те, що для розвитку ринку газу необхідно створити рівний і конкурентний доступ до цього ресурсу.

РГК – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.